Genova – Prosegue la crisi dei commercianti in Liguria e nel capoluogo, con chiusure di negozi storici che si susseguono ormai con frequenza settimanale. L’ultima chiusura in ordine di tempo riguarda la storica Cartoleria Peloso di via Cairoli, che cessa la sua attività dopo 140 anni di storia. Aveva aperto i battenti nel 1885.

A darne l’annuncio sono stati gli stessi titolari, che hanno condiviso un messaggio tramite i profili social del negozio annunciandone appunto la chiusura: “Cari amici ed amiche – si legge – è con grande rammarico che vi devo comunicare che la Cartoleria storica Filippo Peloso cesserà le sue attività entro il 31 gennaio. E’ stato un viaggio stupendo durato 140 anni ed è arrivato al capolinea. Siamo partiti andando a cavallo, fornendo cancelleria al Vaticano e i nostri servizi agli uffici reali del Re. Siamo passati, potremmo dire, in vari mondi, senza mai dimenticare i nostri sani principi: vendere qualità e la totale cura del cliente! Oggi nel tempo dell’intelligenza artificiale, abbandoniamo penna e calamaio e lasciamo spazio ai robot. Lasciamo spazio ad un mondo lontano anni luci da quello che fu e lontano anni luce dal nostro sentire. Un caro abbraccio a tutti e tutte!”.

In un ulteriore messaggio condiviso alcuni giorni dopo, è stato annunciato come la chiusura del locale avverrà in data 4 dicembre.