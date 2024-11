Genova – E’ Alessandro Basciano, il genovese arrestato per stalking nei confronti di Sophie Codegoni l’influencer e modella che ha denunciato l’ex compagno dopo un lungo periodo di controllo ossessivo, chiamate e raffica e scenate di gelosia.

Influencer, dj e volto noto della Tv, Basciano è noto soprattutto al pubblico di Uomini e donne il programma di Maria De Filippi dove approda come corteggiatore di Giulia Quattrociocche. Classe 1989 Alessandro lascia presto Genova e la Liguria per inseguire il successo professionale dapprima come modello e poi come personaggio tv. Nel tempo conquista un suo pubblico e sui social è piuttosto conosciuto anche per la partecipazione a Temptation Island e per il Grande Fratello Vip edizione del 2021 dove conosce Sophie e tra i due nasce un amore che culmina con il matrimonio e la nascita di una figlia, nel 2022.

La relazione però entra in crisi ben presto e tra i due i rapporti si fanno sempre più tesi sino alla decisione di lasciarsi. Nella fase burrascosa che ne segue parte la prima denuncia per stalking di Sophie.

Come spesso accade, però, nell’iter giudiziario la situazione, invece di calmarsi, si accentua ancora di più e non mancano le accuse di aggressione, di minacce e di veri e propri blitz nei luoghi dove la ragazza si presenta come ospite o addirittura per motivi di lavoro.

Dopo le ultime accuse parte la denuncia che ha portato il magistrato competente a firmare l’arresto con l’accusa di stalking.

(nella foto un selfie della coppia ai tempi della loro relazione d’amore)