Genova – Le immagini realizzate dagli studenti del Liceo artistico Paul Klee per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne proiettate da questa sera fino a lunedì 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il maxischermo allestito sul Palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari ospita le opere ideate dagli studenti del liceo artistico Klee – Barabino di Genova, nell’ambito del progetto “Arte contro la violenza”, l’iniziativa portata avanti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Genova e dalla dirigenza dell’istituto per sensibilizzare i ragazzi sul fenomeno della violenza di genere. A completare le immagini, per diffondere il più possibile tra il pubblico la conoscenza delle varie forme di sostegno contro gli abusi, ci sono il numero antiviolenza 1522, il 112 e l’hashtag #possiamoaiutarvi.

Le immagini sono state realizzate a seguito di un ciclo di incontri tra gli studenti con i carabinieri del Comando Stazione Forte San Giuliano di Genova, durante i quali i militari dell’Arma si sono confrontati con i ragazzi sui temi della prevenzione e dell’impegno collettivo per evitare ogni forma di violenza sulle donne.