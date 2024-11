Genova – Hanno sentito delle urla di aiuto che arrivavano dalla strada ed hanno subito composto il numero di emergenza 112 facendo intervenire i carabinieri. I residenti di via Pellegrini, al Campasso di Sampierdarena, hanno fatto “la cosa giusta” chiamando senza indugio le forze dell’ordine quando si sentono richieste di aiuto e salvando così una donna di circa 40 anni che, ieri sera, verso le 20, è stata picchiata da un uomo in mezzo alla strada.

Secondo le prime ricostruzioni i due hanno iniziato a litigare per futili motivi e l’uomo, improvvisamente, è passato dalle parole ai fatti, colpendola con violenza. La donna ha chiesto aiuto e chi ha ascoltato le sue urla ha subito composto il numero di emergenza.

In questo modo la pattuglia dei carabinieri è intervenuta velocemente e la donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale dove i medici le hanno curato diverse ferite.

L’uomo è invece fuggito appena sentite le sirene ma è ora ricercato ed ha le ore contate prima di finire in cella.