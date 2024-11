Genova – Socio onorario della Federazione Italiana Canottaggio. Il neo presidente della Regione Marco Bucci ha ricevuto il prestigioso titolo durante il raduno della federazione a Pisa per la sua assemblea nazionale.

Un ambito riconoscimento per l’impegno profuso per l’organizzazione di eventi legati al canottaggio ma anche per la grande attenzione rivolta a questo sport che vanta in Liguria numerosi campioni e storiche società sportive.

Di seguito la motivazione del riconoscimento:

“Presidente della Regione Liguria, già Sindaco di Genova, città che sotto la sua amministrazione quest’anno ha ospitato i Mondiali di Coastal Rowing e Beach Sprint, dei quali è stato grande sostenitore partecipando la manifestazione in tutte le sue tappe organizzative, permettendo al canottaggio di essere un volano del turismo sportivo della sua città”.

“Ricevere il titolo di socio onorario è motivo di grande orgoglio. Ringrazio di cuore la Federazione Italiana Canottaggio per questo riconoscimento, che non va tanto alla singola persona quanto a tutta Genova – ha commenta il presidente Bucci -. Il Mondiale di Canottaggio Costiero ha ottenuto molto successo in termini di pubblico e partecipazione, dimostrando la naturale vocazione della città per questa disciplina. Ma non solo: come Capitale Europea dello Sport 2024, Genova ha saputo accogliere ogni genere di manifestazione sportiva e ogni specialità atletica. E anche il 2025, l’anno della Liguria Regione Europea dello Sport, sarà un periodo di grandi eventi che mostreranno come la nostra Regione sia in grado di giocare un ruolo da protagonista nel mondo dello sport”.