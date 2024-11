Genova – La funicolare Zecca – Righi torna a chiudere per manutenzione e tornano i disagi per chi la usa per spostarsi dai quartieri collinari al centro e viceversa.

Il nuovo fermo è però piuttosto prolungato perché la funicolare si è fermata alle 6 di questa mattina, lunedì 25 novembre, e ripartirà, salvo ulteriori problemi, alla mezzanotte del 30 novembre.

AMT ha infatti comunicato che i lavori di manutenzione proseguiranno sino alle 23,59 di venerdì 29 novembre.

Attivo il servizio sostitutivo con bus e navette ma il percorso diventa notevolmente più lungo ed i tempi di percorrenza sono più che raddoppiati.