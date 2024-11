Sanremo (Imperia) – Molta paura, parecchi danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato ieri notte, intorno alle 23, in una zona adibita a forno a legna esterno a San Donato, nella frazione collinare di Verezzo.

I residenti dell’abitazione si sono accorti che qualcosa non andava ed hanno subito chiamato i vigili del fuoco non appena viste le fiamme che si alzavano dalla struttura.

Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno spento le fiamme non senza qualche difficoltà ed hanno poi avviato le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme.

Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

La struttura è stata gravemente danneggiata e sarà probabilmente necessario abbatterla ma l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme potessero estendersi ad altre parti dell’edificio.