Genova – Ricerche in mare con grandi difficoltà ma anche a bordo della Moby Tommy, la nave traghetto in servizio tra il capoluogo ligure e la Sardegna dove sarebbe scomparso un passeggero.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un passeggero con passaporto tedesco che avrebbe lasciato un biglietto e di cui sono stati trovati il telefono cellulare ed alcuni indumenti. Particolari che lascerebbero pensare ad un gesto estremo.

Quando è stato trovato il biglietto, in cui si parla di suicidio, la nave si è fermata ed ha iniziato le ricerche in mare, a circa 10 miglia dalla costa ligure. Sul posto sono intervenuti altri mezzi di soccorso ma le condizioni meteo marine hanno reso e rendono la situazione al limite della operatività.

Ricerche vengono condotte anche a terra ed in particolare esaminando le riprese video di molte delle telecamere di sorveglianza per verificare se l’uomo non sia sceso dalla nave.

Secondo le prime informazioni l’ultimo avvistamento dell’anziano turista tedesco risalgono alle 7 del mattino quando si è presentato in uno dei locali di bordo, probabilmente per fare colazione.

Della sua scomparsa ci si è resi conto solo intorno alle 10.