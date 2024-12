Arenzano (Genova) – Molta paura, danni rilevanti ma fortunatamente nessun ferito, questa mattina, prima dell’alba, nell’incendio che ha distrutto tre auto e uno scooter parcheggiati in via del Lucertolone, all’interno del comprensorio della Pineta di Arenzano.

L’allarme è scattato intorno alle 6 con diverse telefonate allarmate al 112 che ha inviato i vigili del fuoco.

In fiamme tre vetture parcheggiate a bordo strada ed uno scooter.

I pompieri hanno spento rapidamente le fiamme ma i mezzi hanno subito danni ingenti sebbene l’intervento abbia evitato il propagarsi delle fiamme alla vegetazione circostante.

In corso le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine dell’incendio che potrebbe essere doloso.

