Genova – Un grave incidente si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi in corso Gastaldi, nel quartiere di San Fruttuoso, dove un’auto e uno scooter si sono scontrati per cause ancora da accertare.

Ad avere la peggio nello schianto il centauro, che è stato scaraventato a terra. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e gli agenti della polizia locale. Dalle prime informazioni, le condizioni del motociclista sarebbero gravi.

Sia in direzione levante che in direzione centro, si sono formate delle lunghe code che hanno avuto ripercussioni lungo diverse vie della zona, dove il traffico è andato in tilt. Sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

in aggiormamento