Sanremo (Imperia) – Grave incidente, intorno alle 19, in via Dante Alighieri con una moto ed una auto che si sono scontrate per cause ancora da accertare.

Ad avere la peggio un ragazzo di 19 anni che era in sella allo scooter e che è stato sbalzato ricadendo rovinosamente a terra.

Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 e l’ambulanza del 118 e il personale medico ha stabilizzato il ragazzo prima di trasferirlo con urgenza in ospedale. Fortunatamente, all’arrivo nel nosocomio i medici hanno delineato una situazione meno grave de previsto e hanno attribuito il codice giallo.

In corso le indagini della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.