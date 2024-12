Genova – I cinghiali tornano a passeggiare per le vie della città e tornano le segnalazioni per automobilisti e motociclisti di passaggio.

Ieri sera l’allarme è scattato in via Adamoli, all’altezza dell’impianto sportivo della Sciorba dove, intorno alle 22,30 è stata segnalata una famigliola a spasso per cercare cibo.

La presenza degli animali a lato strada, con il pericolo di un improvviso attraversamento della carreggiata, ha fatto scattare l’allarme della polizia locale e i conseguente avviso di emergenza.

Il rischio di incidenti è infatti elevato come ben evidenziano i già numerosi incidenti avvenuti.

Dopo un periodo di “calma” con oltre 15 giorni nei quali i cinghiali sembravano spariti e non c’erano segnalazioni di emergenza, gli animali sono tornati a mostrarsi o quantomeno ad essere avvistati e segnalati.

Gli ungulati sono richiamati in città dalla presenza di cibo “facile” che possono reperire facilmente rovistando tra i rifiuti abbandonati accanto ai bidoni della spazzatura.

Senza fondamento scientifico, invece, leggende metropolitane che vorrebbero i cinghiali “in fuga dai boschi” per la presenza dei lupi. E’ ben più facile, sempre restando nelle “fanta teorie” incappare nelle doppiette dei cacciatori piuttosto che nelle fauci del lupo.

(foto di Archivio)