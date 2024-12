Genova – Una manifestazione in atto da questa mattina all’alba ai varchi portuali di via Albertazzi/Balleydier e la chiusura degli accessi in entrata e in uscita dal Porto causano già pesanti ripercussioni al traffico sulla direttrice che da ponente conduce al centro. Disagi che si prevedono in aumento nel corso della mattinata anche per la necessità di molti di usare l’auto per gli effetti dello sciopero generale che interessa anche il trasporto pubblico.

Forti rallentamenti sono segnalati in Lungomare Canepa in direzione levante

(foto di archivio)