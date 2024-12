Cogoleto (Genova) – Stavano rocciando su una parete del monte Sciguelo, alle spalle di Cogoleto, quando sono stati investiti da una scarica di sassi caduti dall’alto proprio sopra di loro. Si è sfiorata la tragedia questa mattina, nell’immediato entroterra della cittadina del ponente genovese, dove un gruppo di alpinisti è stato improvvisamente colpito da una abbondante caduta di massi che hanno investito e ferito tre di loro.

Due alpinisti sono stati feriti in modo lieve e una ragazza, colpita alla testa, ha perso i sensi risultando ferita in modo grave.

I compagni di scalata hanno subito chiamato il 118 che ha fatto intervenite i Vigli del Fuoco, accorsi sia con la squadra di Multedo che quella di Varazze, con gli specializzati SAF (Speleo Alpino Fluviale ) dalla sede centrale e via cielo con l’elicottero Drago VF.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del Soccorso Alpino.

L’elicottero ha raggiunto velocemente i luogo dell’incidente ed ha trasferito la donna ferita in modo più grave all’ospedale San Martino.

I soccorsi hanno raggiunto il gruppo prestando aiuto e conforto e fornendo un supporto anche alle altre due persone ferite in modo più lieve.

In corso il trasferimento di tutto il gruppo in sicurezza e le prime verifiche per accertare cosa sia effettivamente avvenuto.