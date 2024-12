Imperia – Molta paura ma fortunatamente nessun danno grave o ferito, ieri sera, per la scossa di terremoto registrata intorno alle 22,20 nel tratto di mare al largo della costa di Ventimiglia, nell’estremo ponente ligure. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di magnitudo 3.2 ad una profondità di 9 km che ha permesso che il tremore si disperdesse in un vasto tratto di territorio facendo avvertire distintamente la terra che tremava anche ad Imperia e lungo la costa ligure di ponente.

Molte le persone risvegliate di soprassalto, molte le chiamate ai vigili del fuoco ed ai centralini delle forze dell’ordine ma fortunatamente al momento non si segnalano particolari danni.

Un “segnale” che ricorda che la Liguria è tutt’altro che esente da fenomeni sismici come ricordano gli esperti