Finale Ligure (Savona) – Sarà un’indagine ad accertare le circostanze dell’ennesimo incidente, questa volta costato la vita ad una persona, registrato sulle pareti utilizzate dai rocciatori nel ponente savonese.

La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, il località Monte Sordo dove un alpinista è precipitato in circostanze ancora da chiarire ed è deceduto per le gravi ferite riportate nella caduta.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Bianca di Finale ma per l’uomo, un cittadino straniero, non c’è stato nulla da fare.

Il corpo senza vita è stato trasferito in obitorio per le verifiche del medico legale.

Aumentano le richieste di regolamentazione dell’accesso alle pareti usate come palestre di roccia e della presenza di personale addetto a verificare il corretto uso delle misure di sicurezza.

Oltre al “costo umano” degli incidenti mortali e delle gravi lesioni riportate in alcuni casi, infatti, ci sono gli altissimi costi degli interventi di soccorso che ricadono sulla collettività.

(Foto di Archivio)