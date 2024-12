Genova – Ancora violenza e sangue a Sampierdarena dove un uomo è stato accoltellato alla schiena in circostanze ancora da chiarire.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 7 in via Sampierdarena e la vittima, un uomo di 30 anni, è stata colpita alle spalle con una lama che ha causato una profonda ferita.

L’uomo si è accasciato a terra perdendo molto sangue, una scena che non è passata inosservata e fortunatamente i passanti hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 facendo intervenire l’ambulanza e l’automedica del 118 e le forze dell’ordine.

L’uomo ferito è stato stabilizzato e trasferito all’ospedale Villa Scassi dove i medici hanno accertato che la ferita era meno grave di quanto inizialmente temuto e hanno attribuito il codice giallo.

Il paziente non è in pericolo di morte ma la ferità poteva avere ben più tragiche conseguenze.

Nel frattempo sono scattate le indagini per identificare l’aggressore che si sarebbe allontanato frettolosamente.

Ulteriori particolari potrebbe darli lo stesso uomo ferito che forse conosce il suo aggressore.

Forte la protesta e la preoccupazione nel quartiere dove quello di oggi è il terzo accoltellamento per strada nel mese di dicembre.

Un aumento esponenziale di episodi di gravità elevata cui si aggiungono molti altri meno gravi ma altrettanto preoccupanti.