Genova – Raffiche da 146 km/h sferzano la Liguria dalla scorsa notte provocando danni e moltissimi disagi.

Il record del momento appartiene alla centralina Arpal situata sul Monte Pennello, alle spalle del quartiere di Prà, nel ponente genovese, che ha registrato una raffica a ben 146,9Km/h di picco.

A seguire picco di 126 km/h registrata al Rifugio Argentea sopra Arenzano, poi i 118 km/h del monte Beigua, tra Genova e Savona, i 113 km/h registrati nel porticciolo di Arenzano, con forti difficoltà per le imbarcazioni ormeggiate e poi nell’imperiese i 113 km/h del Poggio Faerza e i 99 km/h registrati dalla stazione di Castelletto, a Genova.

Molti gli alberi abbattuti e gli interventi dei vigili del fuoco ma anche casello dell’autostrada A10 Genova – Savona chiuso per danni causati dal vento, e autostrada interdetta a mezzi furgonati e telonati e ai camper (e ai mezzi a due ruote) tra Genova Prà e Celle Ligure.

Porto di Genova fermo per le forti raffiche come l’Aeroporto Cristoforo Colombo dove le raffiche “trasversali” alla pista di decollo ed atterraggio hanno già fatto cancellare diversi voli.