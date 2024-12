Genova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada in città. Questa volta è successo in via Piacenza, nel quartiere di Molassana dove una persona è stata travolta e la viabilità è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso.

L’incidente è avvenuto all’altezza della locale Farmacia ed il pedone, una donna anzian, è stata sbalzata a terra e urtata da un secondo veicolo che proveniva nell’altro senso.

Le sue condizioni sono molto gravi ed è stata trasferita in codice rosso in ospedale.

Si tratta dell’ennesimo incidente di questo tipo nonostante le campagne di sensibilizzazione e il posizionamento di telecamere e semafori intelligenti.

Forti i disagi per il traffico nella zona, con via Piacenza ancora percorribile a senso unico alternato per consentire anche i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.