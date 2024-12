Finale Ligure (Savona) – Migliorano, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del biker sfortunato protagonista di una brutta caduta sul sentiero “Dh Uomini”.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio e l’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e dagli uomini del soccorso alpino e trasferito in elicottero all’ospedale.

L’ennesimo incidente che conferma da un lato la crescente attrattività della zona per un turismo sportivo anche “fuori stagione” ma anche l’esigenza di una regolamentazione e maggiore sorveglianza lungo i sentieri e i percorsi, per garantire sicurezza ed evitare eccessi e imprudenze di persone spesso non adeguatamente preparate ad affrontare percorsi anche piuttosto impegnativi.

L’esigenza di creare percorsi controllati risponderebbe anche alle crescenti proteste per la presenza di biker anche su sentieri per escursionisti e su sentieri di montagna che possono subire danni anche consistenti dall’opera delle particolari “gomme” delle biciclette.

Nel Parco del Monte di Portofino, ad esempio, l’uso delle biciclette è proibito proprio per salvaguardare Natura e sentieri e la sicurezza di chi preferisce passeggiare lentamente e senza l’incubo di essere travolto da persone poco inclini al rispetto delle regole della civile convivenza.

