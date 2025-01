Chiavari – Tornano sabato 18 e domenica 19 gennaio le edizioni 2025 della Fiera di Sant’Antonio e della Fiera Agricola. Il tradizionale appuntamento di inizio anno si ripete e porta in città ben 463 banchi per la Fiera di Sant’Antonio e 40 per la Fiera agricola, con piante ed alberi da frutta, attrezzature agricole e per il giardinaggio e per l’allevamento degli animali.

Un evento interessante per chi ama fare shopping tra le bancarelle di merci varie ma anche per i turisti che accorrono numerosi.

Le vie del centro si animeranno di espositori con merci di vario genere, artigianato, specialità gastronomiche e prodotti agricoli.