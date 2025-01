Davagna (Genova) – Il maltempo non da tregua sulla Liguria e la frana che ha bloccato la strada per Marsiglia, frazione del comune di Davagna, continua a muoversi rappresentando un pericolo per i mezzi in transito.

I vigili del fuoco che ieri hanno aperto a tempo di record un varco nella montagna di detriti e materiale franato mantengono un presidio nella zona e i pochi mezzi autorizzati a passare sono monitorato uno ad uno.

Il Gruppo Operazioni Speciali – GOS dei Vigili del Fuoco, ha lavorato duramente per la rimozione della frana avvenuta in via Marsiglia e il gran lavoro ha permesso di liberare la strada, ma solo per eventuali mezzi di soccorso, in quanto il fronte superiore della frana deve ancora essere stabilizzato.