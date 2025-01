Genova – Un’altra truffa ai danni di un’anziana. L’ultimo triste episodio di questo genere è accaduto nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove una donna di 75 anni ha ricevuto una chiamata da parte di una donna che, spacciandosi come sua figlia, le ha raccontato di esser rimasta coinvolta in un grave incidente e di aver bisogno di 28mila euro per sostenere un intervento chirurgico urgente.

La donna, comprensibilmente spaventata, ha raccolto i contanti e diversi gioielli di valore che aveva in casa. Seguendo le indicazioni della truffatrice, si è recata presso l’ospedale e ha consegnato i soldi e gli oggetti preziosi ad un complice, il quale è sparito nel giro di poco tempo.

La 75enne si è resa conto di esser stata truffata soltanto in un secondo momento, quando ha ricevuto una vera chiamata dalla figlia che – fortunatamente – era in ottime condizioni di salute. A quel punto è immediatamente scattata la chiamata alle forze dell’ordine. Gli agenti hanno così dato il via alle indagini. Oltre alla testimonianza della donna, al fine di rintracciare i responsabili potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.