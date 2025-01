Genova – Una famigliola di cinghiali a spasso in mezzo alla strada, in via Piacenza, a Molassana, e scatta l’allarme per automobilisti e motociclisti. E’ successo ieri notte, intorno alle 3,30 quando un gruppetto di cinghiali è stato avvistato da passanti sulla strada della ValBisagno.

Una presenza che desta sempre allarme perché purtroppo sono già numerosi gli incidenti con auto e moto di passaggio, anche con feriti gravi.

Per questo motivo, la polizia locale ha diramato un messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti ed ha inviato sul posto una pattuglia per garantire la sicurezza dei cittadini.

(Foto di Archivio)