Genova – Migliorano le condizioni dell’uomo ferito ieri sera, a colpi di coltello, nel corso della lite scoppiata in piazza Galileo Ferraris a Marassi. L’uomo, 43 anni, ha ricevuto un fendente alla schiena ma fortunatamente la lama non ha causato lesioni mortali, forse per lo spessore degli indumenti indossati.

Per l’aggressione è stato denunciato per lesioni aggravate un 58enne con il quale la vittima ha iniziato una furiosa lite in mezzo alla strada. Dalle parole si è passati ai fatti e le persone presenti hanno subito chiamato le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto mentre spuntava la lama del un coltello e uno dei contendenti feriva l’altro.

Nel panico generale – la piazza è luogo di incontro dei bambini del quartiere e ci sono gioghi e panchine – le forze dell’ordine hanno inseguito e fermato l’assalitore mentre l’ambulanza caricava il ferito e lo trasportava con la massima urgenza in ospedale dove, fortunatamente, i medici hanno accertato che la ferita era meno grave di quanto inizialmente temuto.

Resta da capire cosa abbia scatenato la rissa e le coltellate. In un primo tempo si era parlato di un regolamento di conti per motivi sentimentali ma le indagini proseguono.