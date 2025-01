Genova – Due uomini di 26 e 43 anni sono stati denunciati dalle forze dell’ordine per il tentativo di furto che si è verificato intorno alla mezzanotte all’interno di un locale situato in piazza Tommaseo.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso proprietario, che ha allertato la polizia dopo aver visto tramite le telecamere di videosorveglianza due malviventi che si intrufolavano all’interno del locale. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno circondato il luogo e sono entrati all’interno.

I poliziotti hanno visto fin da subito uno zaino lasciato per terra contenente diverse bottiglie di olio e alcolici. In un secondo momento, i due malviventi sono stati trovati mentre stavano cercando di nascondersi nel dehor. A seguito degli accertamenti, è emerso come entrambi avessero già dei precedenti. Nei loro confronti è scattata la denuncia.