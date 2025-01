Genova – Bidoni della spazzatura sovraccarichi e scoppiano le proteste, a Pegli come in altri quartieri genovesi, per i disagi causati dalla raccolta dei rifiuti.

Corre sulle pagine social come Sei di Pegli se la protesta dei residenti del quartiere del ponente genovese, alle prese con bidoni pieni, spazzatura abbandonata ai lati dei contenitori e la difficoltà di smaltire i rifiuti per mancanza di spazio fisico dove lasciarla.

Sulle pagine si leggono anche le proteste di chi, a fronte del pagamento di tasse piuttosto salate, non vede corrispondere un servizio “all’altezza” e si domanda cosa stia succedendo ad Amiu.