Urbe (Savona) – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incendio divampato nella notte all’interno di una abitazione del centro abitato di Urbe, nel savonese.

Probabilmente per il surriscaldamento della canna fumaria o per un tizzone sfuggito da un camino, nell’abitazione si è sviluppato un incendio intorno alla mezzanotte.

Le persone che riposavano sono state risvegliate dal forte odore di bruciato e dal fumo e hanno dato l’allarme prima di fuggire in strada.

All’arrivo dei vigili del fuoco le persone erano in sicurezza e i pompieri hanno spento le fiamme.

Sarà necessaria una verifica per dichiarare la abitabilità o meno dell’immobile prima di poter rientrare nell’abitazione.

In corso le operazioni di bonifica e le indagini per ricostruire le cause del rogo.

(Foto di Archivio)