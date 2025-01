Genova – Un video che riprende uno scampato grave incidente stradale e mostra con chiarezza i pericoli cui sono sottoposti, ogni giorno, sulle autostrade della Liguria, a causa dei cantieri e per gli effetti che questi possono avere sulla “fretta” di chi è costretto a percorrerle per motivi di lavoro, come i camionisti.

Il filmato, girato da un automobilista, mostra un camion che improvvisamente sorpassa in un tratto dove è presente un restringimento di carreggiata e dove certamente non avrebbe potuto verificarsi quella manovra ma, soprattutto, che non si cura del fatto che l’auto sta arrivando in sorpasso, ben prima dell’inizio della manovra.

Fortunatamente la prontezza di riflessi dell’automobilista ha evitato il disastro ma ci si domanda cosa sarebbe accaduto se l’episodio fosse avvenuto anche solo una decina di metri dopo, in prossimità dei blocchi di cemento posti sulla carreggiata e che costituiscono un vero e proprio muro contro il quale ci si può scontrare con conseguenze facilmente immaginabili.

Un monito per chi guida, in modo particolare mezzi pesanti, ma anche per chi progetta i cantieri e per chi dovrebbe sorvegliare le strade.

“Se accadeva 100 metri dopo – si sfoga l’automobilista su Facebook – dove c’erano i Jersey, non ero qua a scrivere”.