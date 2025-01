Genova – L’emittente TV Telenord ha comunicato di aver interrotto il rapporto di lavoro con il giornalista sportivo Pinuccio Brenzini, volto storico della tv locale nel settore sportivo, a seguito delle feroci polemiche divampate per l’infelice dichiarazione fatta in un video diffuso sui social nel quale Brenzini avrebbe dichiarato:

“Siamo sul treno, un po’ incazzati perché abbiamo perso contro la Roma ma molto contenti perché la Sampdoria ha perso in casa col Cesena. La C è vicina!”.

Frase che l’editore di Telenord, Massimiliano Monti, non ha esitato a definire “inaccettabili” comunicando la decisione allo staff della Redazione di voler interrompere il rapporto di lavoro con la storica voce e volto delle telecronache e delle trasmissioni sportive TV e radio.

Nella nota con la quale Telenord annuncia la fine del rapporto con Brenzini si legge:

“A seguito del video di scherno pubblicato su Instagram nei confronti dell’U.C. Sampdoria e dei suoi tifosi, il gruppo editoriale Telenord srl comunica di avere interrotto il rapporto con Pinuccio Brenzini, collaboratore della redazione sportiva. Non è la prima volta che Brenzini si mette nelle condizioni di doversi giustificare o di dover chiedere scusa per interventi e dichiarazioni personali rese al di fuori del contesto lavorativo, ma pur sempre espresse da un volto rappresentativo di Telenord. Riteniamo doveroso prendere le distanze da Pinuccio Brenzini perché un comportamento antisportivo non può essere ammesso da parte di chi conduce programmi destinati non solo a una delle due squadre della città ma anche a entrambe”.

Nelle scorse ore, a seguito delle furiose polemiche scoppiate con la diffusione del video e delle frasi “incriminate” lo stesso Brenzini si era scusato pubblicamente sostenendo che il video fosse “privato”.

“Sono cose che non dovrebbero accadere – ha dichiarato Brenzini – ma purtroppo a volte accadono. Erano video privati, che circolavano tra amici. Ci stavamo prendendo in giro, come spesso accade, ma non era mia intenzione pubblicare su Instagram. Solo colpevole e profondamente dispiaciuto. Me ne scuso davvero con sincerità”.

(sotto un fotogramma del diffuso sui social a questo indirizzo)