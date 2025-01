Genova – Saranno le indagini dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine a ricostruire con precisione cosa abbia scatenato oggi, domenica 19 gennaio, l’incendio divampato intorno all’ora di pranzo, nel sottotetto dei Magazzini del Cotone, nell’area del Porto Antico.

Le fiamme hanno fatto crollare parte del tetto della zona soprastante la multisala cinematografica che era già stata evacuata non appena il fumo ha iniziato a uscire dalla parte alta della struttura.

In breve, con l’area gremita di turisti, è scattata la massima allerta e mentre i vigili del fuoco dirottavano tutte le squadre disponibili, il personale provvedeva a far uscire turisti e clienti dai ristoranti, dalle sale di visita e dalle strutture che si trovano all’interno dei Magazzini del Cotone.

Oltre 40 vigili del fuoco sono entrati in azione con autoscale e mezzi dotati di idranti mentre nella zona le persone si allontanavano preoccupate.

Le autoscale hanno permesso ai pompieri di arrivare sul tetto nel più breve tempo possibile e si è velocemente scoperto che le fiamme fuoriuscivano dalla copertura ed erano divampate in un locale adibito a deposito dei materiali.

Accertato che non ci fossero presenti persone intrappolate, i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento che non hanno impedito il crollo di parte della copertura e del tetto.

Il denso fumo nero era intanto visibile da tutta l’area frequentatissima dai turisti e la preoccupazione è cresciuta sensibilmente sino a quando i pompieri non hanno avuto ragione delle fiamme e il fumo si è rapidamente dileguato anche per il forte vento che soffiava nell’area.

Per ore i vigili del fuoco hanno verificato e bonificato l’area e hanno verificato gli impianti anti incendio e il corretto stivaggio dei materiali nei locali.

Tutte le rilevazioni verranno analizzate e verranno trascritte in una relazione che dirà che l’incendio poteva essere evitato o meno e se tutti gli impianti erano a norma e, ancora, seil tipo di materiale stoccato nei locali era consentito. Controlli che scattano “in automatico” ogni volta che viene interessata un’area di quel tipo.

Molta quindi la paura, moltissimi ed indenti i danni ma fortunatamente non si registrano feriti gravi.

I vigili del fuoco resteranno sul posto per bonificare le aree coinvolte dalle fiamme e per accertare che non si nascondano focolai ancora attivi ed è stato disposto il sequestro del cavedio del terzo piano del Modulo 6, dove è presumibile sia scaturito l’incendio, e l’interdizione delle aree del terzo piano dei moduli 6 e 7, per consentire i lavori di messa in sicurezza e ripristino. L’attività del parcheggio in struttura è stato interdetto per qualche ora per consentire un migliore accesso dei mezzi di soccorso e poi riaperto.

Per l’impossibilità di utilizzare le canne fumarie che transitano attraverso il cavedio, è stata temporaneamente fermata l’attività di ristorazione di RossoPomodoro.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0