Genova – Una tragedia si è consumata questa mattina, intorno alle 11:30, in corso Perrone. Qui un uomo che stava montando una finestra in un appartamento è precipitato al suolo ed è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Al momento non si conosce l’identità della vittima, anche se sembrerebbe trattarsi di una persona di circa 70 anni.

Gli agenti di polizia giunti sul luogo della tragedia hanno dato il via alle indagini per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. In tal senso, potrebbero essere ascoltate le testimonianze di alcune persone che avrebbero assistito alla scena.