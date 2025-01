Savona – E’ una giornata da incubo quella che stanno vivendo centinaia di pendolari lungo la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, dopo il guasto che questa mattina ha interessato il tratto compreso tra Finale Ligure e Savona. Il malfunzionamento alla linea elettrica è avvenuto intorno alle 6:45, con la circolazione che a circa nove ore dall’accaduto risulta ancora sospesa nel tratto interessato.

Dopo un iniziale rallentamento dovuto all’utilizzo di un unico binario, la circolazione è invece tornata regolare nel tratto tra Savona e Cogoleto.

Sul posto sono intervenuti i tecnici, che sono al lavoro per far rientrare la situazione. Al momento non sono noti i tempi di ripristino, mentre continuano ad accumulare ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso i convogli regionali, gli Intercity e i treni ad Alta Velocità. Inoltre, sono attivi i bus sostitutivi.

Nelle scorse ore è montata la rabbia da parte di decine di pendolari che ancora una volta a causa di un problema alla circolazione ferroviaria rischiano di raggiungere in ritardo luoghi di lavoro, scuole o appuntamenti importanti. La protesta si è diffusa anche sui social.