Liguria – Altra mattinata di passione lungo le autostrade della regione, con problematiche e code che si registrano in diversi punti.

La situazione più critica è forse quella che si sta vivendo in A10, dove si è verificato un incidente intorno alle ore 10:00 all’altezza di Borghetto Santo Spirito. Il bilancio è di due persone rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave, che sono state soccorse e trasportate in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto la polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con 2 km di coda in direzione ponente tra Pietra Ligure e Borghetto che si vanno a sommare agli altri 3 km tra Spotorno e Feligno. Inoltre, sempre verso ponente, si registra 1 km di coda tra Celle Ligure e Varazze.

In A26 coda di 1km, sempre causata dai cantieri, nel tratto compreso tra Masone e Ovada, verso nord. Inoltre, si registrano code anche in A12 in prossimità dello svincolo con l’A7.