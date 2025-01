Arenzano (Genova) – Ancora una mattinata di rabbia, ritardi e disagi per centinaia di pendolari che ogni mattina si mettono in viaggio lungo la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia senza sapere se raggiungeranno in orario i luoghi di lavoro, le scuole o i propri appuntamenti.

Dopo la giornata di caos dello scorso 20 gennaio, quando un guasto alla linea elettrica ha portato all’interruzione della circolazione in un tratto della linea ferroviaria per circa dieci ore, anche oggi si sono registrati problemi sui binari della linea ligure, fortunatamente molto più limitati rispetto a lunedì.

Un nuovo guasto elettrico si è verificato nella prima mattinata nel tratto compreso tra Arenzano e Cogoleto, con conseguenti ritardi per diversi convogli. Sul posto sono intervenuti i tecnici, che hanno risolto la situazione prima delle ore 9:00, quando la circolazione è tornata regolare.