Genova dice addio a Piero Claretta, 86 anni, gestore, insieme ai figli Michele, Davide e Chiara, del celebre Panificio Chiaretta di via della Posta Vecchia. Scompare uno dei maestri della focaccia genovese che, insieme al panificio Priano e Marinetta (entrambe a Voltri) svettava nella classifica della “focaccia più buona di Genova”.

Piero Claretta si è spento all’improvviso e sino agli ultimi giorni ha lavorato senza sosta e con tanta passione ed entusiasmo nel piccolo locale storico che era meta di ogni vero appassionato della focaccia.

Protagonista di una disputa sull’uso dello strutto nella ricetta originale del gustoso alimento ligure, Claretta era stato intervistato più volte da Striscia la Notizia proprio per fare chiarezza sull’argomento.

Chi desiderasse salutare Piero Claretta per l’ultima volta potrà partecipare lunedì 27 gennaio, alle 8,30, ai funerali che si terranno alla Chiesa di Nostra Signora delle Grazie, in corso Firenze.

(foto di Joe Condor su Facebook)

