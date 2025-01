Santa Margherita Ligure (Genova) – Un questionario anonimo per i proprietari di appartamenti sfitti o affittati con la formula degli “affitti brevi” per conoscere le motivazioni che spingono a preferire queste formule piuttosto che affitti e locazioni a lunga durata o residenziali. Lo ha lanciato oggi l’ente pubblico sulla sua pagina social.

“L’indagine conoscitiva – scrive il Comune di Santa Margherita Ligure – è tesa ad analizzare i motivi che spingono un numero elevato di proprietari di case ad affittare il loro appartamento a breve termine, quando non a lasciarlo sfitto”.

L’appello è rivolto ai proprietari di uno o più immobili locati non prima casa, e che potranno rispondere al questionario aiutando l’amministrazione comunale a progettare linee di intervento basate su fondi, agevolazioni e incentivi rivolti ai locatori.

Il questionario è totalmente anonimo e aperto anche ai proprietari di immobili in altri comuni del Tigullio: Portofino, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante.

Chi lo desiderasse in copia cartacea può prelevarlo presso lo Sportello 0/100 del comune, dove sarà collocato anche l’apposito contenitore per la restituzione.

Questo il link per accedere al questionario: https://forms.gle/sJ65847U7mgB1cKe6

Piuttosto facile “prevedere” le risposte: il settore immobiliare, in particolare quello degli affitti, ha grossi problemi di “disequilibrio” tra le responsabilità del proprietario e quelle di chi affitta. Purtroppo, sempre più spesso, chi affitta con contratto di prima casa si trova ad affrontare disavventure legali con inquilini che non pagano, che causano danni all’immobile e non lasciano l’abitazione se non dietro decisione di un Tribunale.

Per contro, il boom del mercato degli affitti brevi, specie quelli turistici, offre ottimi guadagni, rapporti economici chiari e quasi immediati e l’immobile resta “disponibile” per il proprietario nel breve e brevissimo termine.

Trovare una “quadra” per problematiche così complesse, rischia di diventare una emergenza nazionale che non può essere risolta con la semplice “cancellazione” dei diritti degli inquilini o mantenendo le difficoltà incontrate dai proprietari.