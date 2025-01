Genova – Quella di mercoledì 5 febbraio sarà una giornata difficile per residenti e commercianti di alcune zone del quartiere genovese di Sampierdarena. Come comunicato da Iren, infatti, la zona sarà interessata da diverse ore di interruzione dell’erogazione dell’acqua per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione della rete idrica. Nello specifico, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle ore 7:30 fino alle ore 20:00.

Ecco, di seguito, le vie coinvolte:

• Salita Bersezio

• Via Baden Powell

• Salita al Forte della Crocetta

• Corso Belvedere

• Salita Belvedere

• Scalinata Belvedere

• Corso Martinetti

• Via Porta degli Angeli

• Via Promontorio

• Salita Superiore Salvator Rosa

• Salita Inferiore Salvator Rosa

• Via Fanti

• Via Carrea

• Salita Dante Conte

• Via Balbi Piovera

• Corso Scassi

• Corso Magellano

• Via G.B. Monti

• Via dei Landi

• Via Marabotto

• Via Battaglini

• Via G. Mignone

• Vie limitrofe

Inoltre, viene segnalato come degli abbassamenti di pressione potrebbero verificarsi nella zone limitrofe. Infine, in caso di impossibilità di procedere a causa delle condizioni metereologiche, i lavori saranno posticipati al giorno successivo.