Genova – E’ stato avvicinato nella zona di via Prè con la scusa di una sigaretta e poi aggredito, picchiato e derubato del borsello. E’ la brutta avventura di un 33enne che,o scorso 4 gennaio camminava per strada nel centro storico genovese. In piazza Vittime di tutte le Mafie è stato avvicinato da tre giovani che, con la scusa di chiedere una sigaretta si sono avvicinati sino a circondarlo. In un lampo uno dei tre lo ha colpito ad una gamba conun calcio e lo ha fatto cadere a terra per poi colpirlo ancora e rubargli il borsello.

I tre sono poi fuggiti ma i carabinieri, raccolta la denuncia della vittima, hanno attivato una indagine che ha portato all’identificazione dei tre malviventi. Due di loro sono stati arrestati.

