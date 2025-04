Genova, travolta e uccisa da una palma, oggi i funerali di Francesca Testino

Genova – Verranno celebrati oggi, venerdì 11 aprile 2025, i funerali di Francesca Testino, la funzionaria regionale di 57 anni travolta ed uccisa dal crollo di una palma mentre camminava in piazza Paolo da Novi, alla Foce.

La cerimonia si terrà questa mattina, alle 11,30, presso la chiesa di Nostra Signora del Rimedio, in piazza Alimonda, non lontano da dove si è consumata l’assurda tragedia per la quale sono indagate 12 persone, in gran parte tecnici e dipendenti di Aster, l’azienda incaricata dal Comune di Genova della manutenzione e cura del verde urbano.

La tragedia è avvenuta il 12 marzo ma solo in questi giorni è arrivato il via libera ai funerali a seguito delle indagini sulla tragica morte della donna, investita dal tronco della palma che da anni veniva segnalata al Comune, al locale Municipio e ad Aster stessa, come “pericolosa”.

E proprio sui controlli e sugli accertamenti effettuati a seguito delle numerose segnalazioni si concentra l’attenzione della Procura di Genova che indaga per l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

Sulle pagine social, andando a ritroso negli anni, si possono trovare moltissime segnalazioni circa lo stato di salute della palma che appariva inclinata e con parte delle radici scoperte.

Sulle pagine social del quartiere si leggono anche risposte del locale Municipio – da parte di membri eletti – che confermano le segnalazioni e testimoniano di aver trasmesso le sollecitazioni. Doveroso dunque accertare come mai le ripetute perplessità dei Cittadini non abbiano poi fatto scaturire alcun provvedimento visto che a settembre del 2024 Aster ha controllato per l’ultima volta la pianta senza classificarla come “pericolosa” o comunque senza intervenire in alcun modo per imbragarla, abbatterla o semplicemente per puntellarla.

L’analisi delle perizie e degli esami da parte della Magistratura verificherà se tutti i passaggi previsti dalle normative siano stati rispettati o se vi siano state delle lacune.

Verifiche saranno effettuate anche sul “tipo” di esami fatti ed in particolare sull’uso di apparecchiature di controllo tecnologico, in grado di esaminare anche l’interno del legno o se, invece, le ispezioni siano state di tipo “visivo”.

Accertamenti che le associazioni ambientaliste e di difesa del patrimonio paesaggistico chiedono inutilmente da anni e soprattutto in modo “trasparente” ovvero pubblicate online e consultabili nel caso che il Comune decida per gli abbattimenti.

Dopo la tragedia e le polemiche, roventi, divampate con le accuse del sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi agli ambientalisti, è partita in tutto il territorio una campagna di abbattimenti di alberi che non ha eguali negli ultimi decenni e i Cittadini chiedono che la documentazione venga resa pubblica per poter far valutare ad esperti di parte eventuali irregolarità.



