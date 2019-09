Genova – Si intitola “Bravi tutti voi” il nuovo singolo di Levante, terzo estratto dall’album di prossima uscita “Magmamemoria”.

Dopo “Andrà tutto bene” e “Lo stretto necessario”, che vede la partecipazione di Carmen Consoli, Levante torna con un brano che fotografa la società attuale.

Il testo incisivo, accompaganto da una musica accattivante, crea un susseguirsi di dinamiche che culminano sul ritornello, capace di rimanere in testa sin dal primo ascolto.

La canzone si apre in maniera decisa e ciò che caratterizza il pezzo è una forte scrittura con un messaggio chiaro: “Nella vita il giudizio più difficile da affrontare è certamente il nostro, quando da dentro una vocina ci ripete che non siamo all’altezza.

Ma se quel giudizio arrivasse anche dall’esterno?

Se qualcuno si ergesse a Maestro del tutto? Alla fiera delle vanità servono sorrisi e appplausi affinché i Guru possano gonfiare il petto e poi lasciare ogni cosa tra le mani ddel tempo, sempre in grado di fornirci le risposte“.

Il video che accompagna la canzone sarà on line da questo pomeriggio: un messaggio simbolico dove estetica e significato si fondono.

Prodotto da Borotalco.tv per la regia di Jacopo Farina, racconta di una festa in maschera dove tutti i personaggi sentono il bisogno di nascondere il proprio io dietro a una facciata, interrotta solo da un forte applauso durante il ritornello per celebrare la vanità della finzione.

Una giostra senza fine che si interrompe solo quando le luci si spengono, la festa finisce e tutti si tolgono la maschera.

Dopo un’estate passata in tour, Levante si prepara all’uscita del suo nuovo disco, il quarto, il prossimo 4 ottobre.

Proprio da venerdì prossimo l’artista presenterà il suo album negli instore delle principali città italiane prima del grande concerto evento del 23 novembre al Forum di Assago.

Venerdì ‪4 OTTOBRE @Milano MONDADORI PIAZZA DUOMO h. 18.30

‪Sabato 5 OTTOBRE @VARESE MONDADORI h. 14.30

Sabato 5 OTTOBRE @TORINO FELTRINELLI piazza C.L.N. TORINO h. 18.00

‪Domenica 6 OTTOBRE @STEZZANO (BG)MEDIAWORLD h. 15.00

Domenica 6 OTTOBRE @ VERONA FELTRINELLI VIA 4 SPADE h. 18.30

‪Lunedì 7 OTTOBRE @BOLOGNA MONDADORI VIA D’AZEGLIO h. 14.30

Lunedì 7 OTTOBRE @FIRENZE FELTRINELLI RED h. 18.30

‪Martedì 8 OTTOBRE @ROMA DISCOTECA LAZIALE h. 18.30

‪Mercoledì 9 OTTOBRE @SALERNO –FELTRINELLI h. 15.00

Mercoledì 9 OTTOBRE @NAPOLI FELTRINELLI h. 18.30

‪Giovedì 10 OTTOBRE @PALERMO MONDADORI ‪h.18.00

‪Sabato 12 OTTOBRE @MESSINA FELTRINELLI h. 14.30

Sabato 12 OTTOBRE @CATANIA FELTRINELLI VIA ETNEA 18.00

‪Martedì 15 OTTOBRE@ BARI FELTRINELLI VIA MELO h.14.00

Martedì 15 OTTOBRE @LECCE FELTRINELLI H.18.00

‪Sabato 19 OTTOBRE @ GENOVA FELTRINELLI h.16.00