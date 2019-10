Genova – Le basi introduttive della grafoanalisi nel nuovo corso organizzato da Genova Cultura. Si svolgerà a partire da martedì 8 ottobre alle ore 18.30, presso la sede dell’Associazione in via Roma 8b, il corso “Dimmi come scrivi…Introduzione alla grafoanalisi”.

L’obiettivo del corso sarà quello di insegnare ai partecipanti le fondamenta della tecnica della grafoanalisi, uno dei tanti strumenti in grado di leggere e far scoprire i lati più nascosti degli individui. In molti infatti osservano tratti ben più visibili ad un primo sguardo come il modo in cui si cammina, la gestualità, la mimica e il linguaggio non verbale, ma in pochi sanno quanto le parole scritte possano rappresentare una fonte inestimabile di informazioni legate a chi le ha tracciate.

Per maggiori informazioni sul corso e prenotazioni sarà possibile contattare l’indirizzo mail genovacultura@genovacultura.org oppure i numeri 0103014333/3921152682.