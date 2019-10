Genova – Per la prima volta a Genova una fiera evento interamente dedicata al turismo e alla promozione del territorio ligure. Liguria Travel Show, questo il nome della manifestazione, sarà visitabile nell’area del Porto Antico di Genova, ai Magazzini del Cotone, da oggi fino a domenica 27 ottobre. L’accesso è gratuito, e con il pass si possono ottenere sconti e convenzioni con attività commerciali e turistiche della città.

“La Liguria è un’esperienza e voglio condividerla con te“ è lo slogan scelto dagli organizzatori, per far comprendere da subito le finalità dell’evento: promuovere la Regione come tourism, wedding, silver e outdoor destination.



Gli espositori presenti sono oltre 120, e proporranno incontri tematici, presentazioni, show cooking e anche una Job Area dove diverse aziende daranno la possibilità di sostenere un primo colloquio di lavoro.

Al primo Liguria Travel Show sono in programma anche workshop formativi di livello tenuti da Booking.com, GoPro e DJI, azienda cinese leader nella produzione di droni e action camere, che manda anche una propria delegazione in visita all’evento. La manifestazione è organizzata da LMStudios, Confcommercio, Matrimoniexpo.

Ulteriori info sul sito Liguria Travel Show.