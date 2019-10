Sarzana (La Spezia) – Un inedito doppio appuntamento presso le fortezze di Sarzana per festeggiare la giornata di Halloween. Protagoniste la Fortezza di Sarzanello e la Fortezza Firmafede, all’interno delle quali andrà in scena un ricco calendario di appuntamenti per tutte le età.

Alla Fortezza di Sarzanello pomeriggio dedicato ai più piccoli con la “Caccia al fantasma nel castello stregato”. I bambini parteciperanno ad una caccia stregata per le sale e nei sotterranei della fortezza, in attesa di prendere parte ad un’abbondante merenda finale curata dal Panificio Montebello.

L’attività inizierà alle ore 15 e terminerà alle ore 18 e sarà adatta per bambini dai 5 ai 10 anni (costo 15 euro ingresso bimbo alla Fortezza più attività, 4 euro per gli adulti accompagnatori). La prenotazione sarà obbligatoria sul sito ufficiale della Fortezza Sarzanello.

Alla Fortezza Firmafede, invece, tornano anche quest’anno gli “acchiappa fantasmi” di E.P.A.S. European Paranormal Activity Society, associazione che da ormai diversi anni si dedicata all’indagine dei fenomeni paranormali. I partecipanti avranno l’occasione di addentrarsi tra i corridoi della struttura utilizzando delle sofisticate apparecchiature, tra cui speciali fotocamere a infrarossi, telecamere termiche e molto altro ancora.

Saranno due gli eventi di giornata: la “Ghost Adventure Junior” dedicata ai bambini dai 7 ai 12 anni dalle ore 16 alle ore 17.30 al costo di 7 euro (3 euro per adulti accompagnatori) e la “Ghost Adventure Night” per i più grandi, in programma dalle ore 21.30 alle ore 23 al costo di 6 euro. Anche in questo caso prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale della Fortezza Firmafede.