Genova – Un enorme pino che cede di schianto e cade rovinosamente a terra, tra le auto e vicino ad alcuni passanti. E’ successo questa sera, poco dopo le 20, in pazza Goffredo Villa, nel quartiere di Castelletto, nelle vicinanze del supermercato Carrefour

L’enorme pianta, appesantita dall’acqua, e spinta dal forte vento, ha ceduto all’improvviso abbattendosi verso la strada.

Una fortuna che, al momento del crollo, non ci fosse nessuno in auto o in scooter.

Alcuni pedoni nelle vicinanze hanno visto la scena ma non sono stati nemmeno sfiorati dai rami.

Sul posto i vigili del fuoco che libereranno la strada mentre divampano le polemiche per la mancanza di manutenzione per piante che hanno decine e decine di anni e che non vengono controllate a dovere o, peggio, vengono abbattute perché erroneamente ritenute pericolose.

In realtà, come spiegano i tecnici agronomi ed esperti della cura del verde, i pini diventano pericolosi se non vengono potati regolarmente e con perizia, in modo da conservare un equilibrio che non li sbilanci in qualche modo.

Esistono macchinari in grado di rilevare eventuali problemi del tronco e addirittura possono indicare il tipo di potatura necessaria per riportare nella giusta posizione l’albero.

Interventi che, secondo i residenti della zona, non sono mai stati fatti a memoria d’uomo.