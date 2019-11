Spagna – Il primo sommergibile usato dai narcotrafficanti in Europa è stato intercettato e catturato sulla costa galiziana.

Trasportava tre tonnellate di cocaina in 152 pacchi pronti per prendere strade diverse e rifornire il mercato della droga di mezza Europa.

Il sommergibile è stato bloccato al largo della spiaggia di Hío, nella regione di Morrazo (Pontevedra).

Tre persone sono state arrestate e ora si indaga per capire a chi era diretta la droga e da dove arrivasse.

Non è chiaro se il sommergibile potesse compiere lunghe navigazioni o se, come più probabile, effettuava brevi tragitti in immersione dopo essere stato trasportato da un altro mezzo navale.