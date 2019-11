La Spezia – I Vigili del Fuoco de distaccamento di Sarzana sono intervenuti questa mattina ad Arcola per l’incendio di un container.

L’allarme è scattato in tarda mattinata quando le fiamme si sono sviluppate all’interno del container stesso, posizionato in un campo in una zona isolata.

Sul posto sono intervenuti i pompieri con cinque unità operative con un’autopompaserbatoio e un modulo antincendio fuoristrada.

Dalla sede centrale sono stati inviati sul posto gli uomini con un’autobottepompa per garantire l’adeguata risorsa idrica durante le operazioni di spegnimento.

Al loro arrivo, i Vigili del Fuoco hanno trovato il container, all’interno del quale erano contenute suppellettili di varia natura, completamente avvolto dalle fiamme.

Dopo lo spegnimento, gli uomini presenti hanno portato a termine le operazioni di smassamento e bonifica: il materiale rimasto coinvolto è stato portato all’esterno dell’area bruciata per essere bagnato, scongiurando la presenza di piccoli focolai.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Sarzana.

Non si segnalano feriti. Al momento le cause dell’incendio sono ancora in via di accertamento.