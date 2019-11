Genova – Due viadotti dell’autostrada A12 Genova – Livorno avrebero problemi di staticità per infiltrazioni d’acqua.

E’ quanto emerso dalla relazione dei periti della Procura che nei prossimi giorni arriverà al pm Walter Cotugno.

Oggetto delle verifiche sono stati il viadotto Sori, al centro di una fake news alcuni giorni fa, e il viadotto Bisagno.

Le verifiche condotte dagli esperti avrebbero messo in luce uno stato di corrosione dei cavi interni, dovuto probabilmente a infiltrazioni d’acqua.

La condizione dei viadotti non mette gli stessi a rischio crollo o cedimento improvviso, ma è una condizione delicata che necessita di tutte le verifiche del caso e della manutenzione adeguata, proprio per evitare che in futuro si possano creare situazioni pericolose.

Intanto, proseguono le verifiche sulla A26, chiusa per i problemi sui viadotti Fado e Pecetti e riaperta con una corsia per senso di marcia.

Per la giornata di oggi è attesa anche la riapertura della A6 Torino – Savona, bloccata da domenica scorsa a causa del crollo di una parte di viadotto