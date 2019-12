Genova – Le orche in sosta nel tratto di mare tra Votri e il Porto di Prà non si allontanano e la loro permanenza inizia a preoccupare gli esperti dell’Acquario di Genova che le stanno seguendo da giorni.

In particolare inizia a farsi largo il sospetto che un componente del gruppo, quasi certamente il piccolo, abbia dei problemi di salute poiché la sosta dei grossi cetacei non è “normale” per un tempo così prolungato.

Si tratta infatti di animali che si spostano lungo grandi percorsi alla ricerca di cibo ed appare improbabile che il tratto di mare sia particolarmente “ricco” al punto da giustificare una permanenza così lunga.

Più probabile invece che uno dei componenti del gruppo di 4 orche, due adulti, un cucciolo molto giovane ed un cucciolone, non stia bene e che il resto della famiglia si stia attardando per accudirlo nella speranza che si riprenda.

Anche per questo motivo si fa esplicita richiesta di non stressare gli animali avvicinandosi con le imbarcazioni e a non inseguire il gruppo per poterlo avvicinare o fotografare.

Gli animali hanno bisogno della massima calma e tranquillità.