Genova – Dall’8 dicembre avrà inizio il festival “Che stella – Il Natale di tutti, senza frontiere“, organizzato da Music For Peace, che fino al 23 dicembre promuoverà un ricco calendario di attività e proposte all’insegna della solidarietà.

Il biglietto di ingresso non dovrà essere pagato in denaro: per entrare a “Che stella!” occorre portare MEDICINALI (antibiotici, antidolorifici, antinfiammatori – scatole integre con scadenza da 01/2021)e DISPOSITIVI MEDICI (garze, siringhe, aghi, guanti, bende, seggiole a rotelle, pannoloni). Quanto raccolto verrà distribuito dai volontari dell’associazione in Striscia di Gaza.

Il calendario del festival, interamente consultabile sul sito internet e sulla pagina facebook di Music for Peace, prevede come appuntamento iniziale “Che Stella Parade”, la sfilata inaugurale del primo Villaggio di Natale della città con appuntamento alle ore 10:00 di domenica 8 dicembre in Piazza della Commenda ritrovo e a seguire la partenza del corteo che porterà fino la sede di Music for Peace, in Via Balleydier 60.

La cittadella di Music for Peace offrirà Musica, teatro, cabaret, esibizioni sportive, incontri e tantissime attività ludico-creative per le bimbe e i bimbi. Immancabile la varietà dello street food, genovese, nazionale ed internazionale: Liguria, Toscana, Iran, Ghana e ancora Sud America, Senegal e Portogallo.